Вона переходила дорогу у невстановленому місці.

Користувачів мережі обурило відео з Дніпра, де жінка вивезла на проїжджу частину дитячий візочок.

Відео опублікував місцевий Telegram-канал Днепр Сейчас.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Фабра 25 листопада.

У кадр потрапила жінка, яка переходить дорогу у невстановленому місці. Вона везе візочок вздовж проїжджої частини, поки з обох боків від неї їдуть автомобілі. Весь цей час жінка розмовляє телефоном.

"Повз неї проїхав червоний Москвич, повернув через подвійну суцільну і поїхав далі у своїх справах. Так багато запитань і жодної відповіді", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що користувачів мережі вразила реакція продавчині в на падіння пенсіонерки у Харкові.

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Автор: Віолетта Орлова