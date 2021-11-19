Пенсіонерка довго лежала на підлозі.

В Харкові продавчиня проігнорувала літню жінку, яка впала в її магазині.

Відео з камер спостереження опубліковано в TikTok.

На ролику можна побачити, як пенсіонерка спотикається на вході в м'ясний магазин. Жінка падає, вдаряється головою об прилавок і залишається лежати на підлозі.

Продавчиня не поспішаючи виходить з-за прилавка і, подивившись на жінку, повертається на своє робоче місце. Там вона починає перекладати ковбасу.

Читайте такожУ школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот: лякають сатаною й цькують колегПенсіонерка весь цей час без успіху намагається піднятися, але їй це не вдається.

Авторка відео пояснює, що після цього пенсіонерка зателефонувала своєму синові, щоб він її забрав з магазину.

Коли потенційні покупці почали залишати магазин, продавчиня попросила якогось чоловіка допомогти пенсіонерці піднятися.

Весь її одяг був у крові. За словами автора відео, продавчиня дозволила жінці почекати сина в магазині, але тільки в кутку.

Прибулий син викликав швидку - виявилося, що у пенсіонерки розбито коліно і розсічена брова.

На питання менеджера про те, чому продавчиня не допомогла жінці, та відповіла: "А чим їй допомагати? Може вона п'яна".

Жінку хотіли звільнити, але вона пішла сама, забравши з каси свою тижневу платню.

Раніше повідомлялося, що в Петербурзі 90-річній жінці кур'єри кілька місяців приносили замість пенсії "квитки банку приколів".

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Автор: Віолетта Орлова