На Рівненщині водій збив на пішохідному переході візочок з немовлям. Інцидент стався у Дубно, 10-місячний малюк отримав травми, його госпіталізували.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Так, жінка йшла з візочком, у якому знаходився її син, по пішохідному переходу. Водій легкового авто не помітив матір з немовлям, а коли почав гальмувати, було вже запізно. Машина не встигла зупинитися та збила візочок з дитиною. Усе це потрапило на відео реєстратора авто, яке їхало поряд з місцем ДТП.
Від удару візочок відкинуло на декілька метрів. Немовля отримало черепно-мозкову травму, лікарі підозрюють, що у малюка також струс мозку. Дитина в лікарні, наразі про її стан не повідомляється.
Чому водій не помітив на "зебрі" пішоходів та візочок - встановлять правоохоронці.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині суд ухвалив вирок горе-матері, яка після пологів заморозила свою доньку.
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