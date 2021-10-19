10-місячний хлопчик, якого мама везла у пішохідному переході, отримав черепно-мозкову травму.

На Рівненщині водій збив на пішохідному переході візочок з немовлям. Інцидент стався у Дубно, 10-місячний малюк отримав травми, його госпіталізували.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, жінка йшла з візочком, у якому знаходився її син, по пішохідному переходу. Водій легкового авто не помітив матір з немовлям, а коли почав гальмувати, було вже запізно. Машина не встигла зупинитися та збила візочок з дитиною. Усе це потрапило на відео реєстратора авто, яке їхало поряд з місцем ДТП.

Від удару візочок відкинуло на декілька метрів. Немовля отримало черепно-мозкову травму, лікарі підозрюють, що у малюка також струс мозку. Дитина в лікарні, наразі про її стан не повідомляється.

Чому водій не помітив на "зебрі" пішоходів та візочок - встановлять правоохоронці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині суд ухвалив вирок горе-матері, яка після пологів заморозила свою доньку.

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Автор: Поліна Кузенко