Відновити логістику експорту поки не вдається.

В Миколаївський області тимчасово відмовилися від планів з відновлення залізничної інфраструктури.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він пояснив рішення тим, що це - безглузде заняття через постійні обстріли.

"Ворог зараз б'є по залізничній інфраструктурі. Тому ми не будемо відновлювати залізничне сполучення, щоб не провокувати", - повідомив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 травня російські війська обстріляли ракетами ряд регіонів України.

За даними "Укрзалізниці", окупанти завдали ракетних ударів по 6 залізничних станціях в центрі і на заході України. За попередніми даними, серед залізничників або пасажирів поїздів постраждалих не було.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував чергові обстріли залізничної інфраструктури України. За його словами, російські окупанти намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою.

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