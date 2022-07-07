За даними слідства, учасники ворожої мережі – мешканці Миколаєва.

У Миколаєві викрили агентурну мережу, яка за завданням представників спецслужб Російської Федерації займалася розвідувально-підривною діяльністю.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, учасники ворожої мережі – мешканці Миколаєва, систематично збирали та повідомляли через Телеграм-канали представникам спецслужб РФ інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Також вони інформували про місця розташування державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших об'єктів. По ним у подальшому завдавали ракетних та артилерійських ударів збройні сили РФ. Про результати обстрілів агенти мережі також інформували своїх російських кураторів.

"6 липня 2022 року одного з учасників агентурної мережі затримано. У ході санкціонованого обшуку за місцем його мешкання вилучено мобільні телефони, які містили листування з агентом спецслужб РФ та іншими особами, що можуть бути причетні до спецслужб держави-агресора, російську символіку, вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси та вибухівку, а також наркотичні засоби", - йдеться у повідомленні.

Раніше на Дніпропетровщині затримали російського агента, який здавав позиції українських С-300.

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