Заяви президента Республіки Сербської про статус українського посла є юридично нікчемними, кажуть у МЗС.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не має повноважень оголошувати українського посла "небажаною особою". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що в Республіці Сербській немає посольства України. Воно є в Боснії і Герцеговині, частиною якої є Республіка Сербська. При цьому Конституція Боснії і Герцеговини наділяє повноваженнями в області зовнішньої політики виключно Президію БІГ.

"Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", – пояснив Ніколенко.

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Скандал з Мілорадом Додіком

Днями глава Республіки Сербської - автономного краю у складі Боснії і Герцеговини - Мілорад Додік заочно нагородив орденом Володимира Путіна. Це рішення піддалося гострій критиці з боку Євросоюзу.

Посол України в Боснії і Герцеговині емоційно прокоментував вчинок Додіка, назвавши орден "нагородою від одного терориста іншому". У відповідь Додік заявив, що українському послу "більше не раді" у Республіці Сербській.

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