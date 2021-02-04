Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків у даній справі.

Голову Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорада Додіка допитали 4 лютого в прокуратурі БіГ.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" у Facebook.

Сторона обвинувачення заявила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як "Ікона", але більше інформації та подробиць про це слухання не розголошується.

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків у справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ в Росії.

Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено до компетентних установ.

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14 грудня 2020 року голова Президії БіГ Мілорад Додік подарував ікону Святого Миколая міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його візиту до БіГ.

Після цього у посольстві України в БіГ вимагали пояснень, як ікона потрапила до країни. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до БіГ.

15 січня МЗС підтвердило, що Генеральна прокуратура України порушила провадження щодо "незаконного експорту" ікони. У заяві зазначається, що незаперечним фактом є те, що ікона походить з території України.

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Автор: Тамара Отовська