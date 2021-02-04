Мілорада Додіка допитали у справі подарованої Лаврову української ікони / фото REUTERS

Голову Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорада Додіка допитали 4 лютого в прокуратурі БіГ.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" у Facebook.

Сторона обвинувачення заявила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як "Ікона", але більше інформації та подробиць про це слухання не розголошується.

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків у справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ в Росії.

Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено до компетентних установ.

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Автор: Тамара Отовська