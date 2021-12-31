Зокрема, не потрібно поширювати в соцмережах інформацію про свої наміри покинути помешкання.

У поліції дали кілька порад, як уберегти житло від крадіїв під час свят.

Як зазначили в поліції Чернігівської області, у період святкувань та відпусток господарі часто залишають свої оселі без нагляду.

В поліції рекомендують дотримуватися правил безпеки, які зменшують ризик незаконного посягання на майно.

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Зокрема, подбати про встановлення надійних замків, а за можливості — сигналізації; на період відсутності не залишати вдома цінні речі, гроші та документи; не ховати ключі від домівки в легкодоступних місцях; просити родичів або сусідів час від часу наглядати за помешканням і забирати пошту зі скриньки.

Також правоохоронці радять громадянам утриматись від поширення у соцмережах інформації про свої наміри покинути помешкання на період святкувань чи відпусток.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як захистити авто від викрадення. Експерти зазначають, що автомобілісти нехтують елементарними правилами захисту свого майна, але додають, що вкрасти можна будь-яке авто. Головне питання - час, витрачений на злом захисту. Чим більше витрачається часу, тим менш привабливим стає авто для викрадачів.

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