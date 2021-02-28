Злодії вкрали у господині квартири гаманець.

На проспекті Квітневому, 6 у Києві злодії зухвало пограбували квартиру серед білого дня.

Фото злочинців опублікував Київ Оперативний на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що близько 12:00 в під'їзд багатоквартирного будинку зайшли два молоді чоловіки. Вони подзвонили у двері, представившись сусідами, які живуть на два поверхи нижче, і повідомили жінці, що вона їх нібито заливає. Коли жінка пішла на кухню перевіряти, де у неї тече вода, один із злочинців проник у ванну кімнату і розлив воду під ванну.

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Жінці він пояснив, що шукає причину сантехнічної поломки, і пообіцяв надіслати фахівця для усунення течі в трубах. Таким чином він відвернув увагу господарки квартири.

В цей час його "колега" вкрав гаманець власниці квартири. Після цього вони оперативно покинули будинок. Постраждала звернулася в поліцію і впізнала злочинців по відео з камер відеоспостереження. На вигляд обом близько 35 років, зріст близько 180 см.

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Автор: УНІАН