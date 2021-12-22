За перше півріччя поточного року зафіксували 1475 викрадень.

Число викрадень авто в Україні поступово знижується, але українці все частіше втрачають дорогі авто, привезені з США. Автомобілісти нехтують елементарними правилами захисту свого майна.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

За перше півріччя поточного року зафіксували 1475 викрадень – це найнижчий показник за останні п'ять років, звітують у поліції. Автовикрадачі підстерігають біля вікон квартири або на закритій стоянці. Полюють автокрадії як за вітчизняними, так і за елітними машинами.

"Вже місяць киянин Андрій не може спати спокійно: його машину, яку він пригнав із США, вартістю в півмільйона гривень, викрали прямо з-під під'їзду! Власник, де тільки не шукав, до кого тільки не звертався, а результату – нуль", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні зареєстрували найбільший пасажирський літакУ поліції тільки розводять руками, тому що Київ – один з лідерів автовикрадачів. А очолює рейтинг вже кілька років поспіль - Харків. Адже кожен другий автомобіль в Україні викрадають саме там. Всього за перші півроку в Україні вкрали майже 1,5 тисячі транспортних засобів. Серед автокрадіїв найбільшою популярністю користується Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Audi Q7, а також Volkswagen Tiguan.

За словами експертів, вкрасти можна будь-яке авто. Головне питання - час, витрачений на злом захисту. Чим більше витрачається часу, тим менш привабливим стає авто для викрадачів.

"Засоби захисту залежать від автомобіля. При цьому обов'язково потрібно встановити сигналізацію, іммобілайзер - пристрій, який не дасть завести автомобіль навіть з рідним ключем", - зазначив експерт.

У більшості випадків злодіям не доводиться довго возитися, тому що автовласники самі роблять все, щоб їх улюблениця стала легкою здобиччю.

Як раніше повідомляв УНІАН, кожен третій українець без автомобіля планує його купити, а переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, віддає перевагу седанам на бензині та з газовим обладнанням.

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