Відповідний протокол між урядами двох країн було підписано 6 лютого 2020 року в Мінську.

Верховна Рада ратифікувала протокол між урядом України та урядом Республіки Білорусь про повну лібералізацію автомобільних перевезень між країнами, який передбачає скасування необхідності отримувати дозволи на виконання таких перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект №0060 проголосував 281 народний депутат.

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"Протоколом передбачається звільнення від дозвільної системи нерегулярних пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом. Реалізація даного проекту протоколу надасть вітчизняним перевізникам нові можливості в здійсненні своєї діяльності. Крім того, Україна зможе залучити додаткові вантажопотоки та пасажиропотоки, адже білоруські перевізники зможуть виконувати перевезення до України без дозволів також", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, цей протокол між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до угоди про міжнародне автомобільне сполучення між країнами було підписано 6 лютого 2020 року в Мінську.

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Автор: Дмитро Шварц