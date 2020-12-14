Після російської окупації на півострові створили благодійний фонд «Бизим балалар» і «Кримське дитинство», що допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів.

У тимчасово окупованому Криму 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів ростуть без батьків.

Про це під час онлайн-конференції громадського об'єднання «Кримська солідарність» повідомила координатор проекту «Кримське дитинство», дружина засудженого фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муміне Салієва, інформує Радіо Свобода.

«У результаті масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів і ще двоє народилися після арештів батьків. На сьогодні 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх татусів, і у 25 із них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня, і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей», – сказала Салієва.

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Після російської окупації на півострові створили благодійний фонд «Бизим балалар» і «Кримське дитинство», що допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів.

"Кримська платформа": питання деокупації півострова

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Вікторія Токарєва