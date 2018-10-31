В окупованому Севастополі зафіксовані нові факти мілітаризації дітей

У місті діють 65 «юнармійських загонів» загальною чисельністю близько 7 тис. осіб.

Правозахисники зафіксували нові факти мілітаризації дітей в окупованому Севастополі.

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Як повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на сайт «законодавчих зборів Севастополя», в цьому місті в «російський рух школярів» і «юнармію» прийняли 1 тис. 800 неповнолітніх місцевих жителів.

Правозахисники заявляють, що Росія, займаючись у Криму пропагандою служби у своїй армії, скоює військовий злочин.

«Пропаганда війни і призов до армії-окупанта, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є військовим злочином. Виховання в дітях позитивного ставлення до армії, військових і парамілітарних формувань, схиляння дітей і молоді до військової служби в армії держави-окупанта, створення позитивного образу війни призводять до порушення базового права, закріпленого в міжнародному документі, який РФ ратифікувала 23 серпня 1993 року», - пояснила експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

За її словами, під час заходів з так званого «військово-патріотичного виховання» дітей і молодь у Криму вчать користуватися вогнепальною зброєю і носити військову форму, підлітків знайомлять з різними видами озброєння, викладають уроки рукопашного бою та основи військової науки.

«Одна з основних цінностей, яку вкладають у свідомість дітей на таких уроках, - це перемога у війні з допомогою збройного конфлікту. За допомогою подібного виховання в свідомості дітей відбувається легалізація окупації Криму і дій парамілітарних формувань. Таким чином жителів українського півострова з дитинства привчають почуватися громадянами Росії і готують їх до захисту інтересів держави-окупанта, зокрема й з допомогою служби в її збройних силах чи служби в парамілітарних формуваннях, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», - заявила Сєдова.

За даними «уряду» Севастополя, на сьогодні в місті діють 65 «юнармійських загонів» загальною чисельністю близько 7 тис. осіб.