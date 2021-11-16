Деякі школи міста вже запрацюють з четверга.

У школах Івано-Франківська з 22 листопада для учнів 5-11 класів відновлять очне навчання.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, сьогодні на оперативній нараді він дав доручення з понеділка відновити повноцінний освітній процес у школах міста.

"Вже майже всі працівники провакциновані (а невакциновані – відсторонені). І щоб за цієї умови, де 100% вакцинованих, 5-11 класи вийшли на навчання. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі… Пора за парти", - написав Марцінків.

Читайте такожНа Львівщині 22 листопада учні старших класів та студенти повернуться до очного навчання

Мер додав, що деякі школи міста вже запрацюють з четверга.

Як повідомляв УНІАН, з 30 жовтня на Івано-Франківщині запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 1 тис. 168 дітей та 327 медпрацівників. Також за минулу добу 2 тис. 264 особи госпіталізовано, зафіксовано 838 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 244 тис. 749 осіб, одужали – 2 млн 664 тис. 373, померли – 77 тис. 985. Медики провели 15 млн 292 тис. 648 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Макринська