Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції дотримуватися законодавства.

Під час сутичок, які відбулися в центрі Києва між правоохоронцями та учасниками руху #SaveФОП, ніхто не постраждав.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, під час акції між учасниками та правоохоронцями відбулись короткотривалі сутички.

"Попри превентивні заходи, під час акції кілька учасників вчинили з правоохоронцями штовханину. ... Під час сутичок ніхто не постраждав, інформація про потерпілих до поліції не надходила", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції дотримуватися законодавства та не порушувати громадський порядок.

В повідомленні поліції не підтверджується інформація про затриманих активістів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, у центрі Києва громадський рух #SaveФОП проводив акцію "Похорон мікробізнесу".

Учасники акції переконані, що в разі, якщо не буде прийнято законопроекти №3853-1 (2) та №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, мікробізнес в Україні буде знищено податками.

Сьогодні учасники руху прийшли до Офісу президента, а згодом вирушили до парламенту.

На Європейській площі між учасниками акції та працівниками поліції сталася невелика штовханина без наслідків для обох сторін.

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Автор: Антоніна Доломанжи