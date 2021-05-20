Також проїзд буде безкоштовним для усіх, хто одягне вишиванку, 24 серпня та у День міста – 28 серпня.

У Тернополі сьогодні запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пасажирів, одягнутих у вишиванки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне рішення ухвалив міськвиконком з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, який цьогоріч відзначається 20 травня.

Читайте такожНа вулицях Львова античних богів одягнули у вишиванки (відео)Даним рішенням також передбачено, що проїзд у маршрутках, тролейбусах та автобусах для людей у національному українському одязі буде безкоштовним і 24 серпня, в день відзначення 30-ї річниці Незалежності України та 28 серпня, у День міста.

З нагоди Дня вишиванки сьогодні у Тернополі впродовж дня проведуть тематичні флешмоби, виставки, зокрема, презентують виставку вишиваних картин та вишивану книгу. А ввечері відбудеться легкоатлетичний пробіг у вишиванках або з елементами вишиванки на одязі довкола ставу «Озеряна Вишивана».

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Автор: Григорій Бондар