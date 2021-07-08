За даними СБУ, наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці.

СБУ викрила діяльність криптоферми, яка працювала в одному із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що спецслужба викрила і задокументувала незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці.

"Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго". Наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що незаконну криптоферму створили жителі Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго", що розташоване на проммайданчику товариства.

За інформацією відомства, зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків - без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

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У ході санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучено 3,8 тис. ігрових приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії, телефони, флеш-накопичувачі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

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Автор: Світлана Макринська