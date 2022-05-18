Нагадаємо, днями в Одесі на пляж винесло російську морську міну.

У Вінниці відтермінували початок роботи пляжів. До закінчення воєнного стану містянам заборонено відвідувати водні об'єкти, розташовані на території Вінницької МТГ.

Про це йдеться в телеграм-каналі Вінницької міської ради.

Зокрема, зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи Указ президента, а також відповідний протокол обласної комісії.

Нещодавно на берег Одеси штормом винесло ворожу міну

Ворожі якірні міни прибило до берега під час шторму. Згодом їх було знищено. Жителям вкотре нагадали про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод.

За даними прем'єра Шмигаля, понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами або снарядами, які не розірвалися.

А тим часом в Україні хочуть продовжити воєнний стан і мобілізацію. З такою ініціативою виступив сам президент. Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 24 травня.

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