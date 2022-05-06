Станом на сьогодні більше 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднені мінами або снарядами, які не розірвалися.
Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка пройшла у Варшаві, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Виникають величезні потреби у розмінуванні території. Більше 300 тисяч квадратних кілометрів території України є забрудненими мінами або снарядами, які не розірвалися", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Довідка УНІАН. Площа України у визнаних кордонах складає 603,7 тисяч квадратних кілометрів.
Раніше повідомлялося, що лише на повне розмінування Київської області підуть роки.