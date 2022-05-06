За його словами, забруднено більше 300 тисяч квадратних кілометрів території держави

Станом на сьогодні більше 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднені мінами або снарядами, які не розірвалися.

Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка пройшла у Варшаві, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виникають величезні потреби у розмінуванні території. Більше 300 тисяч квадратних кілометрів території України є забрудненими мінами або снарядами, які не розірвалися", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Довідка УНІАН. Площа України у визнаних кордонах складає 603,7 тисяч квадратних кілометрів.

Раніше повідомлялося, що лише на повне розмінування Київської області підуть роки.

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