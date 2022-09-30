Відомий у кримінальних колах на прізвисько "Чиж" місцевий мешканець "зливав" росіянам прізвища та адреси правоохоронців міста, забезпечував окупантів пальним, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

У деокупованому Вовчанську правоохоронці затримали зрадника, який допомагав російським військовим захопити місто.

Як повідомляє прес-центр Служба безпеки України, місцевий мешканець перебував у розшуку за державну зраду.

За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Чиж", від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

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У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду.

За даними СБУ, зрадник "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, які мешкають у місті.

Також встановлено, що він забезпечував окупантів пальним, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

Крім того, за підказками зрадника російські загарбники розграбували військову частину Нацгвардії України, місцеві автозаправні станції та складські приміщення Вовчанського м'ясокомбінату.

Водночас "Чиж" разом з представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття російського триколора у центрі міста.

"Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Тоді ж його було оголошено у розшук. Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Затриманому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Звільнення Вовчанська

13 вересня українські прикордонники заявили про звільнення Вовчанська. Місто було під окупацією російських військ з 24 лютого 2022 року.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російська армія перебувала там понад п’ять місяців та залишила по собі спустошені села.

У Вовчанську та Куп’янську на Харківщині затримали колаборантів, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста. Це два колишніх правоохоронців, які після нападу РФ на Україну почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції.

В Україні поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

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