У Вовчанську та Куп’янську викрили двох колишніх правоохоронців, які після нападу РФ на Україну почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції.

У Вовчанську та Куп’янську на Харківщині затримали колаборантів, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, у Вовчанську затримали головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Чоловік керував лісгоспом та організовував заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників.

"Після успішного наступу Збройних сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли і затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)", - зазначили у ДБР.

Крім того, у Вовчанську та Куп’янську викрили двох колишніх правоохоронців, які після нападу РФ на Україну почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції.

"Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста. Екс-правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як повідомляв УНІАН, в Україні поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

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