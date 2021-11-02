Інцидент зняли в Шевченківському районі міста.

Дикий випадок стався в Запоріжжі. Бабуся, яка гуляла з онукою, змушувала дівчинку кататися на гойдалках та била її.

Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗП".

Інцидент зняли в Шевченківському районі міста. На кадрах видно, що бабуся гуляла з онукою на дитячому майданчику.

У якийсь момент жінка стала вимагати, щоб дівчинка пішла кататися на гойдалках. У свою чергу дитина була проти. Тоді бабуся вирішила насильно покатати внучку.

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Попри небажання кататися на гойдалках, дівчинка все ж сіла на атракціон та стала кататися. При цьому бабуся сіла на дитячому майданчику й спостерігала за онукою.

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Автор: Анастасія Горбачова