"Солеві поклади" знаходяться в господарській зоні нацпарку і тому місцевим мешканцям там бути можна.

У національному природному парку "Тузловські лимани" (Одеська обл.) через посуху з'явилися "поклади" солі, яку збирають люди.

Про це в Facebook повідомив співробітник парку доктор біологічних наук Іван Русєв.

"Природа відчуває на себе людську недбалість та жорстокість. Світанок, на Чорному морі штиль. На лиманах теж. А на деяких маленьких лиманах нашого парку – повний штиль. Там вже зовсім немає води і дуже добре сформувалася самосадочна сіль. Місцеві мешканці і гості вже назбирали і запаслись сіллю про запас", - написав Русєв.

За його словами, ці "солеві приіски" знаходяться в господарської зоні нацпарка і тому місцевим мешканцям там бути можна (окрім ділянок уздовж моря, які заборонені для відвідування на період військового стану).

Зараз таку сіль в межах нацпарку можна побачити та назбирати на лиманах Малошаганський, Магалевський, Мартаза, Будури, Карачаус, Курудіол, Солоний.

Заповідник "Тузловські лимани": що відомо

"Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Як повідомляв УНІАН, зупинка через бойові дії підприємства-монополіста "Артемсолі" призвела до дефіциту солі в Україні. В Одеській області пропонують почати розробку інших родовищ.