Дані, які про загиблих тварин оприлюднює РФ, дуже занижені.

В національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одещина) знову виявлено дельфінів, які загинули через бойові дії російских загарбників у Чорному морі.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook.

"Від ворога гинуть не тільки люди, продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни… Ось, море знову вчора винесло на узбережжя двох дельфінів - азовок. Одного з них течія знову забрала на глибину моря, іншого – шакали", - написав він.

За його даними, бойові дії на Чорному морі відбуваються із застосуванням надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори. Внаслідок використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин. Зокрема, дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації. Страждають дельфіни також від потужних вибухів під час бомбардування.

При уражені органів навігації і слуху, дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне - такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються", - пояснив Русєв.

За його словами, ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни різко втрачають імунітет і стають об'єктом зараження збудниками інфекцій.

Вчений не виключає, що в ушкоджених тваринах при різкому спливанні на поверхню моря, виникає газова емболія або декомпресійна хвороба - захворювання, що виникає, головним чином, через швидке зниження тиску навколишнього середовища. При тяжкій формі така хвороба може призвести до паралічу або смерті тварини, яких викидає море.

Як зазначає Русєв, трупи дельфінів, яких викидає на узбережжя, часто з’їдають шакали. Тому дані, які про загиблих тварин оприлюднює країна-агресор Росія, дуже занижені, оскільки знайти і врахувати до загальної кількості всіх викинутих морем тварин практично неможливо.

"До того ще й слід додати той факт, що порівняно з довоєнним періодом, зараз є доступ для моніторингу тільки до 3-5% морського узбережжя. А також той факт, що море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих дельфінів. Решта 95% просто іде на дно моря, і ми не можемо їх зареєструвати та досліджувати", - підсумував вчений.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вчені заявляли, що у Чорному морі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну на території кількох країн загинуло понад 3 тис. дельфінів.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований в Одеській області. Його створено 1 січня 2010 року. Площа - 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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