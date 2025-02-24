В України є всі можливості для створення ядерної зброї.

Хоча Україна намагається не турбувати західних партнерів, офіційно заявляючи, що поки що не збирається розробляти ядерну зброю, ніхто повністю не виключає такої можливості в майбутньому.

Український історик Євген Фінкель у своїй новій книзі пише, що його батьківщина може перетворитися на "Ізраїль на Дніпрі". Це означає не тільки загартоване в боях населення, готове захищатися, а й, можливо, створення незалежного ядерного арсеналу, подібного до ізраїльського, пише The Telegraph.

Після розпаду СРСР, підписавши Будапештський меморандум 1994 року, незалежна Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, США і Великої Британії.

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Кремлівський диктатор Володимир Путін грубо порушив ці гарантії, спочатку окупувавши Крим, частину Донецької та Луганської області у 2014 році, а потім і зовсім почавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

ЗМІ пише, що, після того як президент США Дональд Трамп на початку лютого фактично відкинув можливість членства України в НАТО, у Києві все частіше обговорюють можливість створення власної ядерної програми.

Створення ядерного арсеналу в XXI столітті зазвичай асоціюється з такими ізольованими державами, як Іран і Північна Корея. Однак Україна, незважаючи на підтримку Заходу, може дійти висновку, що це єдина гарантія її виживання, йдеться в матеріалі.

При цьому, Україна має не тільки мотиви, а й можливості для створення ядерної зброї. Будучи однією з найбільш технологічно розвинених країн колишнього СРСР, вона має багатий досвід у галузі збагачення урану і розробки систем доставки ядерних боєзарядів. Наявні атомні реактори можуть забезпечувати необхідний уран і плутоній. Для перетворення їх на збройові матеріали знадобляться додаткові потужності з переробки палива, але з огляду на стрімкі темпи військових розробок в Україні, багато експертів вважають це цілком можливим.

На думку доктора, старшого наукового співробітника Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Сідхарта Каушала, в України вже є ракети, як-от радянська "Точка", які можуть нести ядерні боєголовки. Однак, як він зазначає, ні Захід, ні Росія не дозволять Києву розвивати ядерну зброю.

Українські ядерні об'єкти регулярно перевіряються Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), інспектори якого можуть виявити будь-які спроби несанкціонованого збагачення урану.

"Це не тільки стривожить західних партнерів України, а й дасть Росії привід для подальшої військової інтервенції, який Заходу буде складніше оскаржити", - пояснює Каушал.

При цьому журналісти підкреслюють, що навіть якщо Україна якимось чином створить значний ядерний арсенал, немає жодних гарантій, що це забезпечить їй мир.

Інші новини про ядерну зброю для України

Раніше УНІАН повідомляв, що США не виключають, що Україна отримає ядерну зброю. Утім, у кінцевому підсумку це рішення повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

Крім того, за словами ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, є всі умови для появи в Україні як мінімум "брудної" ядерної зброї.

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