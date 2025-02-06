Кіт Келлог наголошує, що ядерний статус України - зовсім не те, з чого варто починати пошуки миру.

Україна не має реальних шансів відновити свій ядерний статус. Про це в інтерв’ю Fox News заявив спецпредставник президента США у справах України та Росії Кіт Келлог.

Днями український президент Володимир Зеленський повторив раніше озвучену ним думку, що для надійного стримування Росії від нового нападу Україні протрібно або стати членом НАТО, або отримати ядерну зброю. На прохання журналіста прокоментувати цей меседж Келлог висловився категорично.

"Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", – заявив він журналісту.

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Келлог зауважив, що повернення Україні ядерної зброї не є тим, з чого варто починати спроби покласти край російсько-українській війні.

"Коли хтось каже щось подібне, подивіться на наслідки або потенціал", – сказав він.

Спецпредставник Трампа відмовився розкривати конкретні наміри щодо того, як нова президентська адміністрація США планує покласти край війні. Спочатку він має намір провести переговори з керівництвом України та РФ, а також з європейськими лідерами.

"Коли ви розробляєте плани по припиненню цієї різанини, ви повинні переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри. Як тільки ми проведемо ці особисті дискусії, тоді ви дійсно зможете працювати… над поступками", – запевнив Келлог.

Відновлення ядерного статусу України

Як писав УНІАН, останніми місяціями прзидент Володимир Зеленський кілька разів начебто побіжно, але демонстративно згадував, що Україні потрібне або членство в НАТО, або ядерна зброя для стримування Росії від нового збройного вторгнення. Про це він зокрема говорив і особисто Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку наприкінці вересня.

Пізніше авторитетна британська газета The Times із посиланням на аналітичний звіт писала, що Київ зможе створити атомну бомбу усього за кілька місяців, якщо Захід зупинить поставки зброї на тлі триваючої агресії РФ.

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