Національний рекорд побив Євген Марусяк.

Україна на Кубку світу показала найкращий результат у своїй історії зі стрибків з трампліна та ледь не увійшла до десятки найкращих.

Побив власні рекорди на етапі в норвезькому Вікерсунді Євген Марусяк. Він фінішував 11-му місці, стрибнувши на польотному трампліні на 216.5 м, повідомляє Sport.ua.

Його дистанція - це також другий найкращий результат в історії України за дальністю стрибка.

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Попередній найкращий результат у змаганнях Кубка світу від України також належав Євгену.

Після сьогоднішніх змагань він покращив свій рекорд на 7 позицій. Зазначимо, 15 березня Марусяк також встановив рекорд України за дальністю польоту - дав дистанцію у 223 метри.

Українці у спорті - тенісистка Костюк поступилася польці

Напередодні українка Марта Костюк також провела "гарячу" гру на хардовому турнірі WTA, що цього року проходить в американському в Індіан-Веллс.

На жаль, змагання для України закінчилася невдало: наша тенісистка віддала перемогу першій ракетці світу - польці Ізі Свьонтек. Гра складалася з двох сетів (1 година 9 хвилин). Результат - 6:2, 6:1.

Зазначалося, що Костюк була не у найкращій формі. Після третього гейму другого сету вона взяла тайм-аут з медичних причин. Казали, що українку турбував великий палець на лівій нозі.

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