Кабінет міністрів працює над залученням до розмінування території України приватних операторів, які працюють на комерційній основі. Для цього буде проведено експеримент з виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель, про що в колонці на УП повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, зараз вже триває підготовка першої процедури закупівель на розмінування.
"Умовно ми поділяємо потенційно забруднені території на сегменти – критична інфраструктура, житловий фонд, аграрні землі, ліси та акваторія. І якщо в критичній інфраструктурі головна відповідальність лежатиме да урядових структурах, то для очищення сільськогосподарських земель і лісів, значущою буде активна участь приватних операторів", - зазначила вона.
Свириденко зробила акцент на тому, що метою уряду є забезпечення приватних операторів можливістю отримати всі потрібні дозволи.
"Мінекономіки вже провело перший "експеримент" супроводу сертифікації для міжнародного оператора. Завдяки цьому побачили що потребує дерегуляції та спрощення, а де необхідна лише юридична допомога у заповненні форм та поданні документів. Наше завдання – залучити до роботи в Україні усіх міжнародних гравців і заохотити український бізнес створювати операторів протимінної діяльності", - додала вона.
Проблема розмінування в Україні - деталі
Площа території України, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, складає понад 107 тисяч квадратних кілометрів, тобто, співмірна за площею з американським штатом Флорида чи Уругваєм.
Російські окупанти інтенсивно мінували лінію фронту в очікуванні контрнаступу України, а також активно використовували широко заборонені протипіхотні міни раніше. Війська РФ застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки.
Згідно з нещодавнім звітом аналітичного центру GLOBSEC, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день – залежно від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки. Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками експертів, 500 групам розмінування, які зараз працюють, на завершення роботи знадобиться 757 років.