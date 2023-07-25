Їм можуть віддати на розмінування майже всі об’єкти, окрім критичної інфраструктури.

Кабінет міністрів працює над залученням до розмінування території України приватних операторів, які працюють на комерційній основі. Для цього буде проведено експеримент з виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель, про що в колонці на УП повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зараз вже триває підготовка першої процедури закупівель на розмінування.

"Умовно ми поділяємо потенційно забруднені території на сегменти – критична інфраструктура, житловий фонд, аграрні землі, ліси та акваторія. І якщо в критичній інфраструктурі головна відповідальність лежатиме да урядових структурах, то для очищення сільськогосподарських земель і лісів, значущою буде активна участь приватних операторів", - зазначила вона.

Відео дня

Свириденко зробила акцент на тому, що метою уряду є забезпечення приватних операторів можливістю отримати всі потрібні дозволи.

"Мінекономіки вже провело перший "експеримент" супроводу сертифікації для міжнародного оператора. Завдяки цьому побачили що потребує дерегуляції та спрощення, а де необхідна лише юридична допомога у заповненні форм та поданні документів. Наше завдання – залучити до роботи в Україні усіх міжнародних гравців і заохотити український бізнес створювати операторів протимінної діяльності", - додала вона.

Проблема розмінування в Україні - деталі

Площа території України, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, складає понад 107 тисяч квадратних кілометрів, тобто, співмірна за площею з американським штатом Флорида чи Уругваєм.

Російські окупанти інтенсивно мінували лінію фронту в очікуванні контрнаступу України, а також активно використовували широко заборонені протипіхотні міни раніше. Війська РФ застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки.

Згідно з нещодавнім звітом аналітичного центру GLOBSEC, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день – залежно від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки. Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками експертів, 500 групам розмінування, які зараз працюють, на завершення роботи знадобиться 757 років.