Рим надасть необхідні засоби у своєму черговому пакеті допомоги для України

У шостому пакеті допомоги Італії для України Рим надасть засоби від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Як заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, Київ особисто звернувся до Італії з таким списком.

Окрім захисного спорядження Рим також надасть і гуманітарну допомогу.

"Україна нещодавно звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї, біологічної та хімічної. Ми надамо їх разом із цивільною допомогою, генераторами, ковдрами, вони менш заслуговують на увагу, ніж танки, але вони також викликають більше занепокоєння", - йдеться у заяві очільника Міноборони Італії.

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Відзначимо, що сьогодні представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Телемарафону зазначив, що не зважаючи на "вихваляння" ядерним потенціалом Росія не вдастся до реальної ядерної атаки. Також у листопаді генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що Москва поводиться з ядерною зброєю досить безвідповідально і необачно, хоча ризик її застосування залишається доволі низький.

Чергові розмови про можливість застосування Москвою ядерної зброї почалися після активізації у морях транспорту, котрий несе ядерні боєголовки. Нещодавно РФ вперше за 30 років вивела у відкриті води такі кораблі. У зв’язку з цим Норвегія заявила, що ризик використання тактичної ядерної зброї у водах Арктики збільшився.