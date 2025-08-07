Якщо законопроєкт ухвалять, біженці отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку – вона є меншою, ніж нинішні виплати для українців.

У Німеччині планують скоротити виплати для новоприбулих біженців з України. Про це свідчить законопроект, з яким ознайомилося агентство Reuters.

За оцінками, цей крок може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного біженця. Зараз українці, які прибувають до Німеччини, тікаючи від війни, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Вона дозволяє їм претендувати на соціальні виплати без проходження процедури надання притулку.

Та згідно з новим законопроєктом, біженці з України, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку. Вона є меншою.

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За даними німецького уряду, в країні зараз проживає близько 1,25 мільйона біженців з України. При цьому близько 21 000 осіб в'їхали в країну вперше у період з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Проект закону повинен бути схвалений кабінетом міністрів і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року, додає агентство.

"Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці, оскільки вона намагається заощадити на витратах на соціальне забезпечення. У неділю прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав виключити з числа тих, хто отримує вищі виплати, всіх українських біженців, а не тільки новоприбулих", – йдеться в матеріалі.

Біженці з України в Європі: інші новини

Уряд Угорщини збирається скоротити обсяги підтримки українських біженців. Таку заяву зробив премʼєр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, рівень допомоги, який надавали українцям раніше, є занадто високим.

При цьому аналітичний огляд Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" свідчить про те, що країни Європи отримують від українців більше податків, ніж витрачають на допомогу їм. До прикладу, внесок українців у приріст ВВП Польщі в 2024 році сягнув 2,7%.

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