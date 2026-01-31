Зеленський висловився про повернення чоловіків, які під час війни виїхали за кордон

Президент вважає, що чим більше чоловіків мобілізаційного віку повернеться, тим "легше буде нашій армії".

Президент України Володимир Зеленський висловив своє ставлення до того, що багато українських чоловіків перебувають за кордоном у той час, як армія потребує підсилення. Про це він сказав в інтерв'ю Чеському радіо.

"Я не дивлюся на це, як на мільйони людей, які виїхали. Я дивлюсь на це, як на велике випробування і на те, що мільйони людей залишилися. І саме через те, що мільйони людей залишилися, залишилась Україна", - зазначив він.

Що ж до можливості посилення армії, то президент заявив, що "дуже хотілося б допомогти тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації".

"І це було би дуже справедливо, щоб вони мали відпустку, щоб вони мали можливість побачити рідних, близьких, просто відпочити, просто, знаєте, повертатися іноді в обійми своєї сім'ї, що дуже важливо, що дає тобі енергію. І я думаю, що такі хлопці, які поїхали, могли би, безумовно, допомогти", - сказав він.

Але в той же час, каже Зеленський, на фронті для кожного військового дуже важливо, хто поруч із ним. Мовляв, "людина довіряє тому, хто поруч, бо знає, що вони разом тримають якийсь напрямок":

"І знає, що якщо його підведе тут одна, дві, три людини, і вони втечуть, то він може загинути, тому що він буде один... Іноді кажуть, що того, хто втік, треба зараз забрати і на фронт відправити. І я розумію ці емоції, вони у всіх є. Але треба запитати хлопців, які на фронті: чи зможуть вони довіряти цій людині?.. Тобто це таке питання, на яке просто не відповісти, тому що різні люди і різні причини".

Президент пригадав, як один європейський лідер пропонував його запрошувати українців повертатися додому з-за кордону: "Слухай, я тебе прошу, я сам твоїм людям там нічого не можу сказати, бо суспільство мене не буде підтримувати, тому що суспільство розділяє підтримку тих людей, які виїхали через війну. Але дуже багато там українців, і нам вже важко. І не міг би ти їх запрошувати в Україну?".

"Я йому сказав, що я можу їх запрошувати в Україну. Я можу це зробити. Але як це спрацює, якщо людина втекла від війни?" - висловився український президент і додав, що є такі українці, які виїхали, а потім повернулися і стали на захист країни.

Він визнав, що чим більше молодих фізично спроможних людей мобілізаційного віку повернеться з-за кордону, тим "легше буде нашій армії, легше нашим людям, легше Україні".

Проблема повернення чоловіків в Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Зеленського з вимогою через молодих українців. Він закликав президента України забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та проходили службу, пов'язавши це з питанням безпеки.

"Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми вже обговорювали це питання у Брюсселі разом, і я вважаю, що це очікування, яке Україна може виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу", - сказав він.

