У МЗС України навели перелік документів, за якими дозволяється в'їзд до цих країн.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України надали роз'яснення щодо особливостей в'їзду та транзитного проїзду громадян України з Криму та інших тимчасово окупованих територій через Грузію, Азербайджан та Казахстан.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

"У зв'язку із загрозою життю та здоров'ю українських громадян, які перебувають на території Криму та інших тимчасово окупованих територій України, надаємо роз'яснення щодо особливостей в'їзду/транзитного проїзду/виїзду громадян України через Грузію, Азербайджан та Казахстан", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві навели перелік документів, за якими дозволяється в'їзд до цих країн.

Так, на територію Грузії можна в'їхати з території будь-яких країн за будь-якими документами, що навіть опосередковано дають підстави вважати особу громадянином України.

Йдеться про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт, навіть прострочений), паспорт громадянина України (внутрішній паспорт), свідоцтво про народження, свідоцтво на повернення в Україну, видані в Україні, або консульськими установами України за кордоном.

Щодо Азербайджану, то для в'їзду туди потрібен дійсний закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Для Казахстану потрібен дійсний закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). Або ж, у разі його відсутності, особа може на кордоні подати органам прикордонної служби Казахстану заяву про отримання статусу біженця.

При собі необхідно мати два фото 3,5 см на 4,5 см та переклад наявних документів: це копія свідоцтва про народження або прострочені українські паспортні документи (можна зробити у будь-якому бюро перекладів за маршрутом слідування).

У такому випадку видається посвідчення особи, яка шукає захисту, на підставі чого її пропускають через кордон. У подальшому особа повинна звернутися до посольства України в Казахстані для проведення відповідної перевірки та документування паспортними документами.

У МЗС також навели інформацію про режим перебування тимчасово переміщених осіб з України у Грузії, Азербайджані та Казахстані, а також перелік документів, за якими можливий виїзд з цих країн.

Також наводиться інформація про можливі напрямки виїзду з цих країн наземним транспортом та про те, що робити, якщо у особи відсутні необхідні документи для виїзду, а вони хочуть повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну.

У міністерстві рекомендували перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту в іноземних державах, а також умови перебування на їх території, за допомогою інтерактивної онлайн-карти МЗС України (http://tripadvisor.mfa.gov.ua).

Виїзд українців з окупованих територій

20 вересня у Нью-Йорку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головами зовнішньополітичних відомств Грузії, Азербайджану та Молдови.

Зокрема, глава української дипломатії подякував Грузії, Азербайджану та Молдові за надання гуманітарної допомоги Україні.

За підсумками засідання міністри закордонних справ підписали Консульську конвенцію, яка передбачає, зокрема, взаємне надання консульської допомоги громадянам.

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