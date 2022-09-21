У зв’язку з підписаним у Москві наказом про мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни проведуть "найбільш жорсткі заходи", вважає Федоров.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно покинути окуповане місто.

Про він написав у Telegram.

"Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації. На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи. За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання. Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими "загрядзагонами". Шансів врятуватись не залишиться", - попереджає міський голова.

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Федоров зазначив, що згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки.

"Окупанти будуть випускати чоловіків тільки на фронт. Залишилось менше 10 днів для виїзду", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід до 300 тисяч осіб.

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