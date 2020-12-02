Багатьох дивують навіть не вилиці, а те, що вона їх наколола собі сама.

Анастасія Покрещук може похвалитися найбільшими штучними вилицями у світі. Причому наколола вона їх собі сама філерами, якими зазвичай колють губи.

Завдяки цьому дівчина стала надзвичайно популярною у соцмережах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Багатьох дивують навіть не вилиці, а те, що вона їх наколола собі сама. На це знадобився майже рік і близько 60 тисяч гривень.

Дівчина задоволена результатом, вона не збирається зменшувати вилиці, а навіть хоче їх ще трохи збільшити.

"Ну, ви ж бачили, напевно, мої фотографії до, якась така ворона, взагалі сіра миша. І ще чорні волосинки були, як циганка взагалі страшна, жах. І, звичайно ж, мені хотілося зробити себе красивішою", - заявила Анастасія.

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Автор: Ольга Робейко