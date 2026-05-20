Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи: відповідь МВС

Наразі в країнах Європи перебувають, ймовірно, сотні тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку.

Депортація українських чоловіків з Німеччини та інших країн ЄС можлива лише на підставі рішень тамтешніх органів влади, а не самої України. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України у відповідь на запит УНІАН.

У відомстві зауважили, що примусове переміщення осіб через кордон відбувається на підставі міжнародних договорів. У випадку з країнами ЄС – це Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб.

Згідно цієї угоди, Україна зобов’язана приймати назад своїх громадян, якщо котрась із держав ЄС доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для перебування на європейській території. При цьому передбачена чітка процедура передачі осіб.

"Рішення про законність перебування людини в Німеччині чи іншій країні ЄС ухвалюють виключно органи цієї держави. Саме вони визначають умови в’їзду, проживання або можливого повернення. Україна не має повноважень самостійно вирішувати, кого інша країна повинна залишити або повернути", - наголосили в МВС.

Повернення чоловіків з-за кордону

Як писав УНІАН, країни Євросоюзу обговорюють можливі обмеження для українських чоловіків призовного віку, які отримують тимчасовий захист у ЄС. У Європі вважають суперечливим те, що військовозобов’язані чоловіки, які не мають права залишати Україну, після перетину кордону одразу отримують захист.

Також ми писали, що на думку нардепа Дмитра Разумкова, країни Європи навряд чи примусово повертатимуть українців, які працюють і є корисними для місцевої економіки, через дефіцит робочої сили. За його словами, потенційні обмеження можуть стосуватися лише тих, хто живе на соціальну допомогу або перебуває в ЄС нелегально чи напівлегально.

