Ірландія готує програму повернення українців додому, - The Times

Ірландський уряд готує нову стратегію підтримки українців, згідно з якою основні фінансові виплати будуть доступні лише після їхнього фізичного повернення в Україну. Про це повідомляє The Times, посилаючись на меморандум для Кабінету міністрів.

Як зазначається, програма добровільного повернення матиме "обмежений та фіксований термін" і розпочнеться після завершення дії директиви ЄС про тимчасовий захист.

За наявними даними, пакет підтримки буде спрямований на допомогу у покритті витрат, реінтеграцію та відновлення життя в Україні. Проте отримати ці гроші біженці зможуть тільки тоді, коли переїдуть додому на постійне проживання.

Особлива увага в документі приділяється питанню безпеки та відновлення країни. На думку авторів стратегії, повернення людей залежатиме від початку відбудови територій, зруйнованих війною.

Згідно зі стратегією, уряд Ірландії планує покривати витрати на переліт, але великі суми виплачуватимуть лише після підтвердження постійного проживання в Україні. Окрім цього, вже у жовтні розмір щомісячної виплати за проживання в Ірландії буде зменшено з 600 до 400 євро.

У меморандумі йдеться, що у вересні також стартує "спеціально розроблена альтернативна програма дозволів". Вона може дозволити частині українців залишитися в країні, ймовірно, за схемою, схожою на дозволи на працевлаштування. Проте загальний курс уряду, як випливає з документа, спрямований на те, щоб уникнути надмірного навантаження на систему захисту та стимулювати людей до відбудови власної держави.

Раніше УНІАН писав, що Німеччина залишається однією з головних країн, де знайшли прихисток українці після початку повномасштабної війни. Тепер канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін разом із Києвом працюватиме над тим, аби полегшити повернення українських біженців додому.

Йдеться не про примус, а радше про створення умов і підтримку для тих, хто захоче повернутися на Батьківщину. Також Мерц висловив підтримку рішенням України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку, наголосивши на важливості єдності та відбудови країни.

