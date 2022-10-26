МВС планує у майбутньому орендувати офісні приміщення за кордоном для роботи стаціонарних пунктів.

Державне підприємство "Документ" після вдалого досвіду роботи у Польщі планує запустити мобільні пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям у Чехії, Німеччині і Туреччині.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще тягнуть час. У подальших наших планах - розширення мережі закордонних представництв ДП "Документ" не лише у Польщі, а й в інших державах. Ми про це вже домовилися с чеською владою, нас чекає Німеччина, Туреччина", - сказав він.

Відео дня

Також Єнін додав, що у планах на майбутнє - оренда офісних приміщень за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП "Документ".

Оформлення закордонного паспорту для українців - що відомо

23 червня стало відомо, що через війну процес виготовлення біометричних документів - ID карт та паспортів займає більше часу, тому українців попередили про затримки з видачею документів.

Крім того, в Польщі запустили пілотний проект з видачі українським біженцям документі держаного зразка України. Спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ" працюють у Варшаві, Кракові та Гданську.

З урахуванням логістики у воєнний час термін виготовлення термінових документів складає до 20 днів, а у звичайному порядку - до 40-45 днів.

У свою чергу Кабінет міністрів продовжив дію документів, що засвідчують особу, термін дії яких закінчився у період воєнного стану. Таким чино, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Вас також можуть зацікавити новини: