Сьогодні в Україні чиновники почнуть здавати перші іспити на рівень володіння українською мовою.
В Національної комісії зі стандартів державної мови повідомляли, що іспит розпочинається о 9.30.
Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.
Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мова" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).
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Іспит на знання української мови для чиновників
Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.
Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.
Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.
16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.
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