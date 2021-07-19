Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мова", "Читання", "Письмо" та "Говоріння".

Сьогодні в Україні чиновники почнуть здавати перші іспити на рівень володіння українською мовою.

В Національної комісії зі стандартів державної мови повідомляли, що іспит розпочинається о 9.30.

Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мова" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Іспит на знання української мови для чиновників

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

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Автор: Надя Пришляк