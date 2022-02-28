Геолокація зйомки невідома.

Українські селяни вкрали в окупантів бойову машину МТ-ЛБ - багатоцільовий бронетранспортер.

Відповідне відео миттєво розлетілося по соцмережах.

Бронетранспортер причепили до трактора. На ролику видно, як за бойовою машиною біжить людина, напевно, намагаючись її зупинити.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.