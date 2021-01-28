Сьогодні Окружний адмінсуд столиці визнав незаконною та скасував постанову уряду про запровадження нового українського правопису.

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що під час запровадження нового правопису Кабінет міністрів діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства.

Читайте такожЗ 2021 року випускники зможуть обрати між двома види ЗНО з української мовиПро це йдеться у повідомленні прес-служби суду щодо рішення про визнання незаконною та скасування постанови уряду про запровадження нового українського правопису.

«У ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів. З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабміну №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - пояснили у суді.

Нова редакція правопису: передісторія

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її.

Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО «Правова держава».

Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

Сьогодні, 28 січня, суд задовольнив позов повністю, визнавши постанову Кабміну незаконною, та скасував її.

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Автор: Антоніна Доломанжи