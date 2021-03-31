Загалом було виконано шість рейсів.

Літаки авіакомпанії "Авіалінії Антонова" перевезли з Німеччини до США фармацевтичні машини для виробництва вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанія.

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Всього було успішно виконано шість рейсів з аеропорту Франкфурт-Хан, Німеччина, в США, включаючи Балтімор, штат Меріленд, і Кінгстон, штат Північна Кароліна, повідомили в компанії.

При цьому кілька польотів проходили в складних погодних умовах, викликаних сніговими бурями. Зокрема, з метою безпечної доставки вантажу в одному з рейсів через потужні снігопади довелося змінити аеропорт прибуття з Балтімора на міжнародний аеропорт Стюарт в штаті Нью-Йорк.

У виконанні перевезення машин, кожна з яких важить 100 т, були задіяні літаки типу Ан-124−100 вантажопідйомністю 150 т. Завантаження і розвантаження здійснювалися за допомогою підіймальних кранів і спеціального обладнання, розробленого інженерами "Авіаліній Антонова".

Замовником транспортування обладнання для виробництва вакцини стала компанія DHL Global Forwarding.

"Ці чартерні рейси стали великим проектом, який ми здійснили разом з авіалініями Антонова, повною мірою виконавши побажання замовника. Протягом останніх кількох місяців винили труднощі, пов'язані з хуртовиною на східному узбережжі США, які потрібно було подолати. Зокрема, це призвело до того, що одного разу нам довелося швидко змінити аеропорт призначення", — розповів головний менеджер DHL з міжнародних перевезень Крістофер Кляйн.

Що цьому передувало

14 грудня 2020 року український транспортний літак АН-124 "Руслан" доставив з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт NASA в США супутник для компанії Ілона Маска SpaceX.

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Автор: Олена Коваленко