Згідно з версією російського слідства, в якості "екстремістської спільноти" виступила створена українцем група в соціальній мережі, присвячена відновленню суверенітету України в Криму.

Міський суд Євпаторії, підконтрольний Росії, засудив до одного року позбавлення волі громадянина України, якого звинуватили в нібито «створенні екстремістської спільноти».

Про це повідомляє прес-служба «Євпаторійського суду» окупантів, передає Крим.Реалії.

«Вироком Євпаторійського міського суду Республіки Крим за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.1 Кримінального кодексу Росії (створення екстремістської спільноти), засуджений студент геолого-географічного факультету одного з українських вишів», – сказано в повідомленні.

Згідно з версією російського слідства, в якості «екстремістської спільноти» виступила створена українцем група в соціальній мережі, присвячена відновленню суверенітету України в Криму.

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«Встановлено, що у 2018 році громадянин України Д. створив в соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим та м. Севастополя під юрисдикцію України, активно вербував її членів з-поміж жителів Кримського півострова, закликав до вчинення протиправних дій. При відвідуванні у 2020 році Республіки Крим Д. був виявлений і затриманий співробітниками ФСБ, які вже знали про його злочинну діяльність», – стверджують в "суді".

Також в повідомленні зазначають, що засуджений ними громадянин України нібито свою провину визнав і заявив про «хибність своїх переконань».

«Громадянин Д. вину визнав повністю, розкаявся у скоєному, при цьому пояснив, що злочин скоїв, оскільки потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських засобів масової інформації», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Денис Прядко