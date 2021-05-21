Міський суд Євпаторії, підконтрольний Росії, засудив до одного року позбавлення волі громадянина України, якого звинуватили в нібито «створенні екстремістської спільноти».
Про це повідомляє прес-служба «Євпаторійського суду» окупантів, передає Крим.Реалії.
«Вироком Євпаторійського міського суду Республіки Крим за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.1 Кримінального кодексу Росії (створення екстремістської спільноти), засуджений студент геолого-географічного факультету одного з українських вишів», – сказано в повідомленні.
Згідно з версією російського слідства, в якості «екстремістської спільноти» виступила створена українцем група в соціальній мережі, присвячена відновленню суверенітету України в Криму.
Читайте такожРосійські окупанти в Криму засудили українця до 11 років в'язниці за "шпигунство"
«Встановлено, що у 2018 році громадянин України Д. створив в соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим та м. Севастополя під юрисдикцію України, активно вербував її членів з-поміж жителів Кримського півострова, закликав до вчинення протиправних дій. При відвідуванні у 2020 році Республіки Крим Д. був виявлений і затриманий співробітниками ФСБ, які вже знали про його злочинну діяльність», – стверджують в "суді".
Також в повідомленні зазначають, що засуджений ними громадянин України нібито свою провину визнав і заявив про «хибність своїх переконань».
«Громадянин Д. вину визнав повністю, розкаявся у скоєному, при цьому пояснив, що злочин скоїв, оскільки потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських засобів масової інформації», – йдеться в повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ФСБ затримала в Криму чоловіка, який нібито передавав дані українській розвідці
- Збирав інформацію про військових: в Україні затримали агента ФСБ Росії (фото, відео)
- Дружина незаконно заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка заявила, що її чоловік дав свідчення під тортурами
- Незаконно арештованому у Криму журналісту Єсипенку додали ще одне обвинувачення
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram