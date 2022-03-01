Збройні сили України продовжують протистояти російським окупантами. На півночі, сході та півдні країни точаться бої, через що виникають проблеми з пересуванням транспорту, зокрема, поїздів. Як саме зараз складаються справи з функціонуванням вокзалів і залізничним сполученням, розповіла "Укрзалізниця".
Її представники опублікували в офіційному Telegram-каналі карту з актуальними даними. Тут можна побачити, де працюють вокзали і присутнє сполучення. У фронтову зону рейси не проводяться через активні бойові дії. На півдні це лінія Миколаїв, Херсон, Мелітополь, на півночі — Чернігів, Ніжин, Ромни, Суми, а на сході – Ізюм, Бахмут, Волноваха, Маріуполь. Окремо варто відзначити, що в Краматорськ, Лиман і Слов'янськ поїзди курсують, хоча вони знаходяться неподалік від фронтової лінії.
"Укразалізниця" також повідомила, що причепить два додаткових вагони до поїзда №67 Київ — Варшава. У них будуть перевозити дітей з інвалідністю. Рейс відправиться сьогодні, о 19:13.
Війна Російської Федерації проти України
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