Фіни побудують в Україні тисячі нових бомбосховищ

Кількість центрів цивільного захисту в Україні буде значно збільшена

Фінляндія планує взяти на себе зобов’язання координувати міжнародну допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ на території Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі 10 липня, передає Дзеркало тижня.

Фінляндія фактично стала головною державою в Коаліції цивільного захисту, що має забезпечити реалізацію плану зі створення системи захисної інфраструктури. Згідно із заявою Орпо, ці заходи мають відповідати внутрішнім безпековим стандартам України.

Він повідомив, що в Україні планується значно збільшити кількість центрів, де люди зможуть укритися під час тривог. Їх кількість планується довести щонайменше до 10 тисяч.

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Зазначається, що Фінляндія має значний досвід у цій сфері, адже ще з 1950-х років країна активно розвиває цивільну оборону, включаючи будівництво укриттів, які можуть вмістити до 4 мільйонів осіб у густонаселених районах. Ці укриття призначені для захисту від військових загроз, вибухів, радіації та інших небезпек, а також можуть використовуватися в мирний час як багатофункціональні об’єкти (паркінги, спортзали тощо).

За його словами, Фінляндія має національну програму з розвитку співпраці з Україною на 2025-2028 роки. Він сказав, що розроблені інструменти дозволять фінським компаніям працювати у системі відновлення України, зокрема, і у системі цивільного захисту населення.

"Мова йде не лише про відбудову зруйнованого, а про перезапуск – створення нових можливостей для країни та її громадян", – сказав він.

Як в інших країнах будують укриття

Нагадаємо, що Швейцарію вважають світовим лідером за кількістю укриттів. В країні їх налічується 370 тисяч. Їх цілком достатньо, щоб захистити кожного з 9 мільйонів жителів навіть від ядерного вибуху.

У Норвегії поновили призупинену раніше практику будувати укриття у нових будинках. В уряді пояснили, що таким чином мають подбати про населення у випадку російського нападу.

У Сербії також заявляли, що оновлять свої укриття на випадок застосування ядерної зброї. Там виявили, що в країні велика нестача місць для захисту.

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