Сербського президента непокоїть ситуація в Україні, де Путін намагається лякати світ ядерною зброєю.

Сербія почне готувати бомбосховища для населення на випадок ядерної війни. Про це в інтерв’ю місцевому каналу TV Pink заявив президент країни Александар Вучич.

"Перший звіт, який я отримав від наших державних компаній, а також загальні звіти від наших військових щодо сховищ і кількості людей, які ми можемо мати в сховищах у будь-який момент, які можуть витримати ядерну, атомну атаку, є жахливими, і ми маємо якнайшвидше зробити велику справи", - сказав Вучич.

Щодо світової ситуації, особливо ескалації ситуації в Україні та Росії, Вучич сказав, що справи у світі йдуть не в правильному напрямку.

Відео дня

"І мої прогнози такі, що все, що відбувається, буде все більше виходити з-під контролю. Будь-яка заява з будь-якої сторони, завжди можна сказати, що це робить інший, але принаймні це не деескалація, і я боюся, що це призводить лише до нових конфліктів, ще більших проблем і того, чого ми хотіли уникнути будь-якою ціною, тобто конфлікту ще ширшого та більшого масштабу, ніж це має місце сьогодні", — сказав Вучич.

Європа усвідомлює загрозу війни

Як писав УНІАН, у Німеччині хочуть створити більше укриттів через погіршення безпекової ситуації в Європі. Влада хоче проконтролювати, які існуючі об'єкти є придатними для створення укриттів і облаштувати їх там.

Колишній глава MI6 (британської служби зовнішньої розвідки) Річард Дірлав вважає, що Європа вже перебуває в стані "справжньої війни" з Росією. На підтвердження цього він згадав "деякі дуже агресивні кроки росіян" у різних європейських країнах.

Вас також можуть зацікавити новини: