Умєров наголосив, що серед важливих стратегічних завдань - підвищення оборонної спроможності українського виробника.

В Міністерстві оборони України буде нульова толерантність та терпимість до корупції. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров, виступаючи в парламенті 6 вересня перед призначенням на посаду.

Він зазначає, що боротиметься з корупцією.

"Нуль толерантності та нуль терпимості до корупції. Кожна вкрадена гривня коштує життя та безпеку наших воїнів. В моїй філософії корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Наш план максимально унеможливити корупційні прояви", - підкреслив Умєров.

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За його словами, треба повноцінно запустити агенції із закупівель і він вважає це "питанням честі".

Умєров заявив, що має намір провести аудит усіх напрямів роботи міністерства.

"Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які є у Міністерства оборони", - зазначив він.

Умєров наголосив, що серед важливих стратегічних завдань - підвищення оборонної спроможності українського виробника.

"Все, що можна виробляти в Україні, треба виробляти в Україні", - додав він.

Міністр наголосив, що серед операційних першочергових завдань – початок активної підготовки необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Умєров наголошує на необхідності запустити Єдиний реєстр призовників, який унеможливість будь-які корупційні ризики. Він зазначив, що для нього війна почалася не в 2022 році і навіть не в 2014 році.

"Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалася кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим. Я народився в депортації, дитиною пережив всі складнощі російського колоніалізму, який намагався зробитии так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужим на своїй землі", - сказав Умєров.

При цьому наголосив, що Росії це не вдалося раніше і не вийде ніколи.

Призначення Умєрова міністром оборони

5 вересня Верховна Рада України відправила у відставку Олексія Резнікова, який обіймав посаду міністра оборони з 4 листопада 2021 року. Його відставці передували скандали із нібито корупційними проявами під час закупівлі продуктів для армії та військової форми.

6 вересня Верховна Рада України підтримала кандидатуру, яка була запропонована президентом України Володимиром Зеленським, Рустема Умєрова. До цього він працював на посаді голови Фонду державного майна.

Призначення Умєрова підтримали 338 народних депутатів. Один нардеп утримався, жоден не проголосував проти. 21 депутат не брав участь в голосуванні.

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