На його місці має з’явитися пам'ятник на честь бійців Закарпатської окремої гірсько-штурмової 128-ї бригади.

В Ужгороді сьогодні демонтували пам'ятник "Україна – визволителям" біля українсько-словацького кордону.

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація в Facebook.

"Пам'ятник "визволителям" в Ужгороді біля українсько-словацького кордону... ВСЕ!" - йдеться у повідомленні.

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Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита поінформував, що на місці радянського монумента може з'явитися пам'ятник на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.

"Профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту", – зазначив Микита.

Довідка УНІАН. Пам'ятник "Україна – визволителям" було відкрито в Ужгороді Закарпатської області 8 травня 1970 року, напередодні 25-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Пам'ятник є скульптурою солдата, в одній руці якого піднятий прапор свободи, а в іншій – автомат. Бронзова фігура встановлена на п'єдесталі, висота – 11 метрів, вага – 19 тонн.

Деккомунізація в Україні - що відомо

Українська влада взяла курс на декомунізацію та дерусифікацію. У зв'язку з цим почали масово зносити пам'ятник Леніну, а також перейменовувати населені пункти та вулиці.

У Дніпрі змінили назви понад трьох десятків вулиць і провулків, які були пов'язані з Росією, а в Києві перейменували відразу три залізничні станції, а також декомунізували Арку Дружби народів в Арку свободи українського народу.

При цьому у Тернополі з третьої спроби продали демонтований пам’ятник радянським льотчикам і купили на виручені кошти дрони для ЗСУ.

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