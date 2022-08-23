Президент України Володимир Зеленський заявляє, що люди бояться смерті, але ніхто не боїться Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Зокрема, спочатку у президента Польщі запитали, чи не страшно йому бути у Києві на тлі повідомлень про можливі масовані ракетні обстріли і чи почуває він себе у безпеці.

Дуда заявив, що, коли представляє свій народ і державу, то має враховувати, що таке представництво інколи пов'язане з ризиками.

При цьому президент Польщі перепитав у журналістів, чи вони не побоюються бути зараз на прес-конференції. "Ми тут разом. Ми тут для того, щоб наші брати в Україні не лише бачили, що ми з ними разом духом, не лише підтримуємо різними способами, але також що ми фізично присутні усією польською делегацією, представниками польського уряду, з панами міністрами", - заявив Дуда.

Він сказав, що польська делегація разом з українцями відзначає свято незалежності України і показує, що Україна вільна і суверенна, незалежна і бореться з російською агресією за мир і справедливість.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що його польський колега є сміливою людиною.

"Нічого нового, що Росія може зробити спеціально на ці дні. Я думаю, що ні для кого це не новини. Ми розуміємо, як вони діють, як вони завжди провокують. Я думаю, питання не у тому, що ці великі люди, одним з яких є Анджей Дуда, які до нас приїжджали, що вони не бояться. Я думаю, що всі бояться смерті. Ніхто не хоче помирати. Але ніхто не боїться Росію. І це найважливіший сигнал", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна у відповідь на можливі ракетні удари по Києву та інших українських містах. Глава держави відзначив, що є достатньо узагальнена інформація щодо можливих загроз від міжнародних партнерів.

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