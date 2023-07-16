Захід для маленьких українців провела олімпійська чемпіонка Наталія Жукова - вперше в історії України 100 дітей одночасно зіграли в шахи.

Вперше в історії України 100 дітей одночасно зіграли в шахи. Незвичайний захід відбувся сьогодні в Одесі, на стадіоні "Чорноморець", який знаходиться у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляють у прес-службі мерії міста, захід присвячений до Всесвітнього Дня шахів, який відзначається 20 липня.

"Вперше в історії України одночасно 100 дітей різного віку зіграли в шахи", - наголошує прес-служба.

Майстер-клас для учасників провела олімпійська чемпіонка та заслужений майстер спорту України Наталія Жукова.

"Кількість дітей, які беруть участь у таких заходах, демонструє, що дітям це потрібно. Тому дуже важливо підтримувати цей запал у юних спортсменів", - заявила Жукова.

Всі діти, що брали участь у заході, отримали грамоти та цінні нагороди.

Хто така Наталія Жукова

Наталія Жукова - українська шахістка, гросмейстер, заслужений майстер спорту України. Дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012), фіналістка кубка світу ФІДЕ (2000), чемпіонка України 2019 року.

У складі жіночої збірної України - переможниця шахової олімпіади 2006 року, чемпіонату світу 2013 року, чемпіонату Європи 2013 року.

Її рейтинг станом на червень 2023 року - 2324 (129-те місце у світі, 10-те - серед шахісток України).

Має державні нагороди: Орден княгині Ольги II ст. - за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю.

Орден княгині Ольги III ст. - за здобуття першого місця на 37-й Всесвітній шаховій олімпіаді, піднесення міжнародного престижу України.

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