Зрадник забезпечував терористів продуктами харчування, ліками та грошима.

Приморський районний суд Одеси засудив до п’яти років позбавлення волі чоловіка, який служив у "ЛНР".

Про це йдеться у вироку суду. Як зазначається, фігурант - уродженець міста Первомайськ Миколаївської області, який був зарахований у запас Збройних сил України призовною комісією Любашівського району Одеської області у склад рядових на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.

Встановлено, що упродовж березня-серпня 2015 року він брав участь у діяльності батальйону так званого незаконного збройного формування "Новоросія" на боці терористичних організацій "Л/ДНР" та збройних сил РФ.

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Зрадник отримав військову форму загальновійськового зразка збройних сил РФ з георгіївською стрічкою та перебував у місті Голубівка Луганської області під захистом охорони, яка мала досвід у бойових діях проти України. Там він займався забезпеченням продуктами харчування, ліками та коштами так званих "військовослужбовців" терористичної організації "ЛНР".

Затримали чоловіка 1 листопада 2022 року.

Зазначається, що до суду надійшла угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Зокрема, прокурор та обвинувачений домовилися про менш суворе покарання.

Чоловіка визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначили йому покарання - п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна.

Суд над бойовиками "ЛНР" в Україні

Останнім часом в Україні активізувався суд над бойовиками "ЛНР". Багато з них потрапили в український полон в ході війни РФ проти України і тепер постають перед судом.

Громадянам України, які добровільно вступають до лав бойовиків "ЛНР", виносять серйозні вироки.

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